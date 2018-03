Terreurverdachte Lieke S. krijgt mediaverbod na interview bij Omroep Brabant

EINDHOVEN - Hayat S. uit Helmond, beter bekend als Lieke S., moet opnieuw de cel in als ze haar verhaal nog eens in de media vertelt. De reclassering vindt dat ze zich niet houdt aan de voorwaarden om haar proces buiten de gevangenis af te wachten. Die voorwaarden zijn haar door de rechter opgelegd. Zondag schoof ze nog aan in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Het Openbaar Ministerie beschouwt haar als een terreurverdachte. In KRAAK deed de Helmondse zondag voor het eerst in het openbaar haar verhaal. De 34-jarige vrouw gaf tekst en uitleg over haar bekering tot de islam en over de enkelband en het gebiedsverbod die haar zijn opgelegd. De vermeende Syrië-gangster werd in september 2016 in het Turks/Bulgaarse grensgebied aangehouden. Volgens justitie omdat ze op weg was om zich aan te sluiten bij IS.

"Wil je je verhaal doen, genuanceerd en niet-radicaal, krijg je gewoon een media verbod", zo schrijft S. op Twitter. Volgens haar advocaat Mr. Burhan Kaya heeft ze van justitie een 'aanwijzing' gekregen. Dat houdt in dat haar schorsing wordt opgeheven als ze haar verhaal nog eens in de media doet. Hayat zou nog twee interviews doen, één daarvan voor het programma De Nieuwe Maan van de NTR.

Eigen veiligheid

Volgens advocaat Kaya is de veiligheid van Hayat S. een van de redenen van het verbod. "Het gaat om haar persoonlijke veiligheid. Justitie is bang voor reacties op haar optreden. Het gaat ook om de maatschappelijke onrust die het interview kan veroorzaken." Hij heeft zijn cliënt 'dringend geadviseerd' om geen interviews meer te doen. Hayat loopt het risico om in de gevangenis te moeten wachten op haar proces. Ze wordt op een geheim adres geresocialiseerd.

Op haar blog vraagt Hayat zich af hoe een interview onrust kan veroorzaken. Maar ze wil het risico niet nemen dat ze weer vast komt te zitten. Volgens haar advocaat vindt ze het jammer dat ze haar verhaal niet meer mag vertellen. Als advocaat mag hij wél het woord doen.