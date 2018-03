NAC wil door met Olivier Rommens; Ntoko, Van der Maaten en Adarabioyo moeten weg

BREDA - Chiro Ntoko, Sven van der Maaten en Fisayo Adarabioyo verlaten NAC aan het einde van het seizoen. De Bredase club verlengt hun aflopende contracten niet. Met Olivier Rommens, wiens overeenkomst ook afloopt, gaat de club wel in gesprek voor een langer verblijf.

"Sven, Fisayo en Chiro zijn op en top professionals die zich altijd voor de volle 100 procent hebben ingezet voor NAC", zegt technisch directeur Hans Smulders van NAC. "Voor hen is het nu zaak om het seizoen op een goede manier af te sluiten en een nieuwe uitdaging te zoeken om zich weer verder te ontwikkelen. en regelmatig aan spelen toe te komen. Ik twijfel er niet aan dat ze elders in de voetbalwereld regelmatiger aan spelen toe kunnen komen en hun kwaliteiten kunnen laten zien."

Olivier Rommens

Voor Olivier Rommens geldt dat zijn contract formeel is opgezegd, maar de club wel met hem in gesprek is voor een langer verblijf in Breda. De Belg raakte dit seizoen langdurig geblesseerd, maar staat sinds deze week weer op het trainingsveld.

"Voor Olivier geldt dat hij enorme pech heeft gehad met een blessure die hem zo lang aan de kant houdt. Wij geloven in zijn kwaliteiten en in zijn verdere doorontwikkeling. Hij is een speler met wie we graag verder willen en die we graag in de groep hebben, zowel op als naast het veld. De komende tijd kijken wij samen met hem hoe we daar een goede invulling aan kunnen geven", aldus Hans Smulders.