Ook tegen Willem II speelt NAC in een vol stadion, geen kaart meer te krijgen

BREDA - Voor de derby NAC tegen aartsrivaal Willem II op zondag 15 april is geen kaart meer te krijgen.

Vrijdagochtend, de voorverkoop begon om negen uur, vlogen de kaarten voor de wedstrijd in korte tijd ‘over de toonbank’. De wedstrijd wordt op zondag 15 april gespeeld en begint om 12.30 uur.

Ook het laatste Avondje NAC op zaterdag 7 april tegen Vitesse is al uitverkocht. In het Rat Verlegh-stadion is plaats voor 19.000 toeschouwers.