Hotel, winkel en ondergrondse parkeergarage op terrein oude leerfabriek KVL in Oisterwijk

OISTERWIJK - De provincie wil vier gebouwen van de voormalige leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder, KVL, in Oisterwijk verkopen aan ontwikkelaar en investeerder Polimeks. Het gaat om het hoofdgebouw, het U-gebouw, het Ketelhuis en de brandweergarage. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van ruim 14 miljoen euro.

In het U-gebouw komen een hotel met appartementen, expositieruimtes, een winkel en faciliteiten voor onderwijs, sport en wellness. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.

Opgeknapt

De provincie is sinds 2013 eigenaar van het deels monumentale KVL-complex en heeft het voor een deel opgeknapt en ontwikkeld tot verzamelplaats voor zestig bedrijven. Door het aantrekken van de economie werd het vorig jaar voor de provincie aantrekkelijk om het complex in de verkoop te zetten.



Het KVL-complex was ooit een van de grootste leerfabrieken van Europa. Gedeputeerde Henri Swinkels: "Het erfgoedbeleid van de provincie gaat uit van de verhalende en verbindende kracht van erfgoed. Door iconen te restaureren en herbestemmen, willen we de verhalen van Brabant levend houden voor volgende generaties. Bij grote erfgoedcomplexen doen we dat met het programma De Erfgoedfabriek."





Icoon

"Hier ligt een prachtig verhaal over verschillende generaties. KVL is een plek waar inwoners van Oisterwijk en omgeving werkten, lachten, ruzie maakten, relaties kregen. Bovendien is dit een icoon van de leerverwerkende sector, een belangrijk complex dus voor de geschiedenis van Brabant. Dat was waarom De Erfgoedfabriek het complex aankocht, restaureerde en een prachtige herbestemming gaf", aldus provinciebestuurder Swinkels.