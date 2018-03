Vrouw (82) zwaargewond na ongeluk in Heeze

HEEZE - Bij een ongeluk op de Leenderweg in Heeze is vrijdagmorgen een 82-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Ze werd op haar fiets geschept door een bestelauto. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Rond elf uur stak de vrouw ter hoogte van de Welkoop met haar fiets de weg over, toen een bestelauto haar aanreed. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De vrouw is met ernstige verwondingen naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht en verkeert in kritieke toestand.

Na de aanrijding is de vrouw gereanimeerd door een huisarts die toevallig voorbij kwam. De trauma-arts van de lifeliner is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis voor extra zorg onderweg.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.