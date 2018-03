Hondje gered uit vuilniswagen: 'Geen Goede Vrijdag, maar een Supergoede Vrijdag'

Het hondje zat in de vuilniswagen en werd daar in goede gezondheid uitgehaald.

EINDHOVEN - Een hondje is vrijdag in Eindhoven in goede gezondheid gered uit een vuilniswagen. De chauffeur van de vuilniswagen hoorde geblaf. Toen hij met enkele collega's poolshoogte nam, bleek er een hondje in de wagen te zitten. Het beestje heeft volgens Ron van Ingen die werkt op de milieustraat in Eindhoven 'ontzettend veel geluk gehad'. "Het is voor het beestje geen Goede Vrijdag, maar een Super Goede Vrijdag", zegt hij.

Het was uiteindelijk Ron die het hondje op de milieustraat van Cure afvalbeheer aan de Lodewijkstraat uit de vuilniswagen haalde. Maar zijn collega, de chauffeur van de vuilniswagen, is wat hem betreft de echte redder. "Als hij het geblaf niet had gehoord dan was het anders afgelopen", vertelt hij. De hond heeft volgens hem maximaal een uur in de vuilniswagen gezeten.

Gedumpt in linnen zak

Volgens Ron is het beestje gedumpt. De hond zat namelijk in een linnen zak toen ze hem vonden. Bovendien kan een dier volgens Ron niet zelf in een container kruipen. "Dat is onmogelijk."

Het beestje is volgens hem vrijdagochtend tijdens een ronde langs een aantal ondergrondse containers in Eindhoven in de vuilniswagen terechtgekomen. Toen de chauffeur van de vuilniswagen voor een storing even langs de werkplaats moest, hoorde hij het geblaf. Vervolgens is hij naar de milieustraat gereden. En daar werd het beestje dus door Ron bevrijd. "Echt een team-effort", zegt hij.

'Lag heerlijk in m'n armen'

Medewerkers van de dierenambulance hebben zich vervolgens ontfermd over het hondje. "Ze zijn er even mee langs de dierenarts geweest. Maar hij maakte het goed. Hij was levendig en hij heeft heerlijk in mijn armen gelegen", vertelt Ron.

Het liefst had hij het beestje trouwens mee naar huis genomen. "Dolgraag, maar ik heb al een hond en dat zou niet goed samengaan", zegt hij. Waarschijnlijk zal het beestje nu in het asiel terechtkomen en van daaruit zal gezocht worden naar een nieuw thuis.

Zaak van de politie

De dierenbescherming geeft aan dat de zaak van het gedumpte hondje inmiddels is overgedragen aan de politie. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag. "Collega's van de dierenpolitie zijn ermee aan de slag", laat hij weten. "We zijn op zoek naar degene die het beestje heeft gedumpt en naar mensen die eventueel iets hebben gezien of meer weten over de zaak."

Waar in Eindhoven het hondje precies werd gedumpt, kan de politie nog niet zeggen. Dat wordt onderzocht.