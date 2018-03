Wie op zonnebloemen wil lopen, kan nu Van Goghschoenen kopen

In de fabriek in Drunen worden de schoenen helemaal met de hand gemaakt (foto: Imke van de Laar)

DRUNEN - Wie denkt aan Vincent van Gogh denkt aan schilderijen als 'De aardappeleters', 'Het gele huis' of 'Sterrennacht'. Maar tegenwoordig ook aan schoenen. Voor de tweede keer heeft schoenfabrikant van Drunen speciale Van Goghschoenen laten maken.

Deze keer stond het schilderij 'Zonnebloemen' model. Zo zien ze er uit:

Ontwerper Tomas Snels uit Den Bosch: "Vincent herkende zich heel erg in zonnebloemen. Die stonden in zijn gedachte voor groei en verwildering. Daar vereenzelvigde hij zich mee. Ik vond het mooi om in die symboliek te blijven. En natuurlijk omdat het een van zijn grootste meesterwerken is."

Handwerk

De schoen worden helemaal met de hand gemaakt bij Van Drunen Schoenfabriek in Drunen. Maar liefst 250 handelingen zijn er nodig voor een paar echte Van Goghs. Maarten van Drunen: "We hebben de zonnebloemen van het schilderij geprojecteerd op leer. Hoe we dat precies doen houden we geheim. En daarna worden alle losse onderdelen met de hand in elkaar gezet."

Zonnebloempitten

Wat de schoenen extra bijzonder maakt, is dat in de zolen stukken van zonnebloempitten verwerkt zijn. Van Drunen: "Dus als je deze schoenen aan trekt en je gaat op pad, dan laat je symbolisch een spoor van zonnebloemen achter."

Snels vult aan: "En zo kunnen er dus zonnebloemen achter je groeien als je op deze schoenen loopt in het Brabantse landschap."

In de buidel tasten

Wie op de Zonnebloemschoenen wil lopen moet wel flink in de buidel tasten. Een paar kost 300 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar behoud van het erfgoed van Van Gogh in Brabant.

Eerder maakten Tomas en Maarten samen met Van Gogh Brabant ook al schoenen geïnspireerd op het schilderij 'Amandelbloesem'. Deze blauwe schoenen met bloesemmotief waren en groot succes.

Op de vraag wat Vincent van Gogh er van zou vinden dat mensen tegenwoordig zijn schilderijen aan hun voeten dragen, antwoordt Van Drunen: "Ik hoop dat hij heel erg trots zou zijn. Zijn schilderijen zijn uniek en dat zijn de schoenen ook."