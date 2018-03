NAC denkt aan een stunt tegen PSV: 'Met passie, tweede ballen oppakken en heel veel lopen'

BREDA - NAC denkt zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PSV te kunnen stunten. Volgens trainer Stijn Vreven kan de Bredase ploeg verrassen als ze met passie en de juiste instelling het veld in Eindhoven opstapt. "En dat zeg ik niet omdat ik dat moet zeggen als coach."

NAC liet dit seizoen al eerder van zich spreken door in een uitwedstrijd een topclub te verslaan. Op 23 september vorig jaar boekte de jonge Bredase ploeg in de Kuip een historische 0-2 zege. NAC hoopt op eenzelfde scenario tegen PSV. Ook een hele lastige klus, want de Bredanaars wonnen al 23 jaar niet in Eindhoven.

Stunten?

Maar NAC-coach Stijn Vreven, met zijn team op een vijftiende plek, gelooft in een stunt tegen koploper PSV. "Ja, absoluut", zo zegt de Belg. "En niet omdat ik dat moet zeggen als coach. Ik geloof dat je altijd en overal kan stunten. Wij hebben dat al bij Feyenoord gedaan. PSV is heel moeilijk, daar ben ik me wel van bewust, maar alles is mogelijk."

Instelling van spelers

Volgens Vreven valt en staat alles met de instelling van zijn spelers. "Er is in ieder geval een ongelooflijke inzet nodig", zegt oefenmeester van NAC. "Daarnaast passie, duelkracht, tweede ballen oppakken en heel veel lopen. Dat is de enige manier om als kleinere club te winnen van een topclub."

NAC moet tegen PSV in ieder geval Te Vrede, Korte, Agyepong en de langgeblesseerden Ntoko en Schoofs missen. Rechtsback Fabian Sporkslede is geschorst.