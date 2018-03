Paaspop 2018 van start, pendelbussen met heftruck uit de modder getrokken

SCHIJNDEL - Feesten, dansen, relaxen en genieten van muziek. Het festivalseizoen is officieel begonnen. De deuren van Paaspop in Schijndel zijn geopend. Twee pendelbussen die festivalgangers naar het terrein brachten zijn vrijdagmiddag rond halfeen vast komen te zitten in de modder.

Vrijdagmiddag openden de deuren van het festivalterrein. De Handsome Poets openen op het hoofdpodium.





Artiesten als Iggy Pop, Bastille, Kensington, BLØF en de Jeugd van Tegenwoordig treden dit weekend op.

Bussen in de modder

Twee pendelbussen zijn vrijdagmiddag rond halfeen vast komen te zitten in de modder. Met scheppen is geprobeerd het zand weg te halen, maar dat mocht niet baten. Met een grote heftruck zijn de bussen uiteindelijk losgetrokken. De bezoekers moesten verder lopen. Met hun bagage.

Het festivalweer

Qua weer is het voor festivalgangers zeker vrijdagmiddag prima. "Geen stralende vrijdag, maar wel een goede vrijdag", zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. Dit dankzij een zonnetje en een temperatuur die oploopt tot 13 à 14 graden. In de loop van de vrijdagavond en de nacht naar zaterdag gaat het dan regenen. En voor de campinggasten niet onbelangrijk: de temperatuur daalt tot een graad of drie.

Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog. En met een temperatuur van 11 à 12 graden en af en toe een zonnetje is het volgens de weerman absoluut 'aangenaam'. Zondag, Eerste Paasdag, is het volgens hem echt minder met veel bewolking en af en toe een bui. En met 7 graden is het dan absoluut te koud voor het jaar.

Het festival is zo goed als uitverkocht. Vorig jaar kwamen er 75.000 bezoekers.