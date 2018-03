PSV-selectie vrijwel fit tegen NAC Breda: alleen Maxi Romero ontbreekt

EINDHOVEN - De interlandbreak heeft Phillip Cocu wat betreft blessures geen hoofdpijn bezorgd. Alle internationals die met hun land weg waren, zijn fit teruggekeerd. De trainer van de koploper van Nederland mist tegen NAC alleen Maximiliano Romero, die nog altijd niet wedstrijdfit is.

Jeroen Zoet was de enige PSV’er die werd geselecteerd voor Oranje. Hij stond onder de lat tijdens de 0-1 nederlaag tegen Engeland en zag zijn directe concurrent, Jasper Cillessen, uitblinken tegen Portugal (0-3 winst). De resultaten van de andere spelers van PSV waren zeer wisselvallig, waardoor wellicht niet iedereen even fris en fruitig terugkeerde. Cocu merkte daar weinig van op de training, hij zag daar frisse en gretige spelers. “Het belangrijkste is dat ze weer een goed gevoel hebben als ze terugkeren op de club”, zegt Philip Cocu tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.





Initiatief

De coach van de Nederlandse koploper wil met zijn ploeg het initiatief nemen. “NAC zal gegroepeerd gaan spelen, ze hebben toch wel wat snelheid in de ploeg. Een goed aanspeelpunt met behoorlijk wat snelheid”, zo beschrijft Cocu NAC-spits Umar Sadiq.

Romero

Winteraanwinst Maxi Romero is zaterdag nog niet van de partij in het Philips Stadion. De Argentijnse spits, die vorige week vader werd, traint al enige tijd mee met de groep. “De kans is groot dat hij eerst minuten maakt bij Jong PSV. Hij heeft al een hele lange tijd geen minuten meer gemaakt.” Cocu wil niet uitsluiten dat Romero uiteindelijk toch Jong PSV overslaat. “Maar voor zijn eigen gevoel zou het toch wel fijn zijn als hij eerst minuten bij Jong maakt.”

Op scherp

Er zijn een aantal PSV-spelers die zullen moet oppassen tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Aanvoerder Marco van Ginkel, Steven Bergwijn, Nicolas Isimat-Mirin en Santiago Arias staan op scherp en missen bij een gele kaart de uitwedstrijd bij AZ volgende week. De PSV-trainer zal geen spelers gaan sparen. "Nee. Ik heb er ook niet met de spelers over gesproken. Je moet die wedstrijd spelen en niet nadenken over eventuele gele kaarten. Er zijn nu een aantal spelers die al een hele tijd op scherp staan. Die spelers hebben al veel wedstrijden gespeeld zonder een kaart te pakken, dus het is zeker geen issue."