Heroïnesmokkelaars voor jaren de cel in: drugslijn van Iran naar Drunen opgerold

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft twee verdachten veroordeeld voor de smokkel van heroïne. Een 54-jarige man uit Turkije kreeg negen jaar celstraf. Een 39-jarige chauffeur uit Iran moet zes jaar de cel in. Een monteur uit Almere werd vrijgesproken.

Volgepakt met heroïne vertrok vorig jaar maart een vrachtwagen van Iran naar Turkije, Bulgarije, Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland om uiteindelijk in een loods in Drunen terecht te komen. Daar werden de criminelen gepakt door de politie.

De chauffeur werd naar een loods in Drunen gestuurd. Daar moest een Nederlandse monteur, op aanwijzing van de Turkse verdachte, de wielen loshalen. Daarna werd hij weggestuurd.

De Turkse verdachte en de chauffeur haalden de drugs uit de wielas van de vrachtwagen. Ze stopten de heroïne in zakken en verstopten ze in een kantoor in de loods. Toen de monteur aan het volgende wiel moest beginnen, viel de politie binnen. Ze waren gealarmeerd door een inbrekersalarm. De politie vond zo’n 88 kilo heroïne. De heroïne heeft een straatwaarde van tussen de 1.750.000 en 3.500.000 euro.

Vrijgesproken

De monteur werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de monteur wist dat er drugs in de assen van de vrachtwagen zat verstopt.

De 54-jarige verdachte krijgt een langere celstraf dan de officier van justitie eiste. Volgens de rechtbank had hij de leiding in de drugssmokkel. Hij werd eerder veroordeeld voor een soortgelijke misdaad. De chauffeur had ook een belangrijke rol in de drugssmokkel. De rechtbank vindt daarom dat de twee smokkelaars hard gestraft moeten worden.