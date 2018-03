Alternatieve genezer wordt verdacht van ontucht met 17-jarig meisje

EINDHOVEN - Een alternatieve genezer uit Eindhoven is maandag aangehouden door de zedenrecherche van de politie. Hij wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd tijdens zijn werk.

Een 17-jarig slachtoffer meldde zich in januari met haar verhaal bij de politie. De zedenafdeling startte een onderzoek. De politie wil in verband met privacy niets zeggen over de zaak.

De genezer werd woensdag in vrijheid gesteld, maar hij is nog wel verdachte.