Misbruik dochtertje (3) gefilmd, celstraf geëist tegen man uit Breda

BREDA - Bij de rechtbank in Breda is vrijdag twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een 37-jarige Bredanaar. Hij wordt ervan verdacht zijn dochtertje van drie jaar te hebben misbruikt. De seksuele handelingen werden gefilmd.

In de zomer van 2017 werden twee filmpjes gevonden waarop te zien is dat de verdachte ontucht pleegt met zijn dochtertje. Ook werden er foto's gevonden met pornografische afbeeldingen van kinderen. De man liet via zijn advocaat weten dat hij moeite heeft zich de seksuele handelingen te herinneren, maar ontkent het niet.

Filmpjes getoond in rechtbank

De verdachte hoort in de rechtszaal de verklaringen en vraagstukken over en weer rustig aan. Zit met zijn handen in elkaar gevouwen, kijkt af en toe op en laat zijn hoofd dan weer somber naar beneden hangen. In de rechtszaal werden de bewuste filmpjes getoond. Maar voor de raadsman van de Bredanaar is niet duidelijk te zien dat de verdachte ook daadwerkelijk bij de peuter is binnengedrongen.

"Het was in ieder geval nimmer de intentie om daadwerkelijk binnen te dringen", aldus de advocaat. Hij schetste een beeld van zijn cliënt als een man die weet dat hij fouten heeft gemaakt: een man die zich schaamt voor wat er is gebeurd. Volgens de officier gaat het om twee strafbare feiten waar de Bredanaar een straf voor verdient. "Het gaat om zijn eigen dochter en dat is zeer ernstig."

Achter gesloten deuren

Op verzoek van de verdachte vond een gedeelte van de zitting achter gesloten deuren plaats. De verdachte zei 'niet te durven praten' in het bijzijn van pers. Zijn ouders, die zichtbaar gebukt gaan onder de omstandigheden, waren wel aanwezig gedurende de hele zitting. De familie van de man blijft hem, ondanks de heftige beschuldigingen, onvoorwaardelijk steunen. Zijn vrouw, maar ook zijn ouders, willen na zijn vrijlating hun levens weer oppakken.

De verdachte zei in het laatste woord te willen werken aan de toekomst. "Ik wil een goede vader zijn voor mijn kinderen en een goede man voor mijn echtgenote. De mensen in mijn omgeving moeten met mijn fouten zien te leven."

'Veiligheid kind boven alles'

De officier van justitie betwijfelt of de kans op herhaling zo laag is als de reclassering inschat: "De veiligheid van het kind gaat boven alles." De officier eist een straf van twee jaar. Ook moet de man een behandeling ondergaan.

De advocaat van de Bredanaar vraagt om een celstraf die zich beperkt tot de voorlopige hechtenis, een lange proeftijd en een passende behandeling. "Mijn cliënt zal zijn hele leven gestraft worden door het gevoel van schaamte en verdriet", aldus de raadsman. De rechtbank doet op 13 april uitspraak.