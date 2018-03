Belgische kerncentrale Doel in 2025 dicht

DOEL - De Belgische kerncentrales Doel, net over de grens bij Ossendrecht en Tihange gaan dicht in 2025. Alleen als de komende jaren mocht blijken dat een tekort aan elektriciteit dreigt, zou kunnen worden besloten de levensduur toch te verlengen.

De regeringspartijen in België bereikten vrijdag een akkoord over een energiestrategie waarin deze afspraak is vastgelegd. Over de veiligheid van de reactoren bestaan veel zorgen in de buurlanden, waaronder Nederland.

Scheurtjes in reactoren

De politiek in West-Brabant roert zich al jaren om de kerncentrale Doel. Die stelt dat het openhouden van Doel tot 'onaanvaardbare risico's' leidt'. Volgens onderzoekers zouden er wel 13.000 scheuren in de reactoren zitten van soms wel zeventien centimeter groot. En de scheuren zouden alleen maar toenemen.

LEES OOK: 'Kerncentrale Doel moet definitief dicht'

De sluiting in 2025 was al voorzien, maar de laatste tijd opperde de N-VA, de grootste regeringspartij, de centrales langer open te houden. De partij kreeg de garantie dat de energieprijzen niet de pan uit rijzen en vergelijkbaar blijven met omringende landen.

Klimaateisen Parijs

Om de sluiting van de centrales op te vangen en aan de klimaateisen van Parijs te kunnen voldoen, zet de regering volop in op hernieuwbare energie, onder meer door meer windparken in de Noordzee neer te zetten.