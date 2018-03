EINDHOVEN - Op een locatie van PostNL aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden. De politie doet met een speciaal team onderzoek naar de inhoud.

Werknemers zagen geel poeder uit een pakketje komen en hebben het direct apart gelegd in een afgesloten ruimte. De brandweer en een Officier van Dienst-Geneeskundig zijn aanwezig om de situatie te monitoren. Verdacht pakketje gevonden bij PostNL in Eindhoven