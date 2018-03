Frikandellenpaasstol als paasontbijt: 'Alles met een frikandel, dat lust ons Betty wel'

SON - Als er iemand altijd uitkijkt naar het paasontbijt is het onze Betty van den Oetelaar. Maar al die gekookte eieren met verse jus komen haar de neus uit. Daarom komt ze met een nieuw idee: de frikandellenpaasstol van Betty. Zelf is ze erg enthousiast: "Alles met een frikandel, dat lust ons Betty wel."

Oven:

Elektrische oven: 240 °C | Heteluchtoven: 230 °C | Gasoven: 5

Ingrediënten:

- 1 pak witbrood

- 125 ml handwarm water

- 150 ml melk (kamertemperatuur)

- 25 g boter

- 150 g gesneden rode uitjes

- 2 zakjes vanillesuiker

- 1/2 tl zout

- 1 tl citroensap

- Amandelschaafsel/poedersuiker

- Gefrituurde frikandellen

- 1 eierdooier

- Curry

En dan?

1. Doe het handwarme water, de melk, de boter, de vanillesuiker, het zout en het citroensap samen met de broodmix in een kom.

2. Kneed het mengsel tot een deeg. Dek het brooddeeg af met huishoudfolie en laat het 10 minuten rijzen op kamertemperatuur.

3. Voeg de gesneden rode ui toe aan het deeg en kneed nogmaals goed.

4. Rol het brooddeeg uit en leg een gefrituurde frikandel (of meer als dat past) in het midden van het deeg.

5. Spuit aan beide zijden van de frikandel een streep curry.

6. Rol het brooddeeg voorzichtig dicht.

7. Leg de rol op een bakplaat met bakpapier. Geef het nog 45 minuten de tijd om te rijzen op kamertemperatuur. Verwarm ondertussen de oven voor op 230 °C.

8. Bestrijk voor het bakken de bovenkant van het deeg met water. Bak het frikandellenpaasbrood in het midden van de oven in 35-40 minuten tot het mooi goudbruin is.

9. Bunkeren maar!

