Potje paintballen, lekker gegeten en nu moet Willem II weer vol aan de bak tegen FC Utrecht

TILBURG - Willem II speelt zaterdagavond in eigen huis tegen FC Utrecht. Trainer Reinier Robbemond heeft zijn internationals weer terug en kijkt vol vertrouwen uit naar het duel met de ploeg uit de Domstad.

De oefenmeester van Willem II had de interlandperiode liever niet gehad. “Als de resultaten goed zijn, ga je liever gelijk door. Het enige is nu dat we onze internationals hebben gemist. Dat is voor ons jammer, je hebt het liefst iedereen erbij. Voor de spelers zelf is het wel prettig. Ze hebben wat andere mensen om zich heen, nieuwe energie.”

De internationals hebben ook een leuke activiteit gemist. “De jongens hebben zelf een activiteit uitgekozen, paintballen in Tilburg. Daarna hebben we nog een hapje gegeten. De hersteltraining hebben we ook wat anders gedaan. Allemaal dingen om soms iets te onderbreken. Dat geeft goede energie voor de trainingen daarna.”

FC Utrecht

Robbemond heeft een verleden bij FC Utrecht. Uit zijn lichting zijn inmiddels vijf man hoofdtrainer in de eredivisie. Naast Stijn Vreven (NAC), Alfons Groenendijk (ADO Den Haag) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) staat Jean-Paul de Jong aan het roer bij FC Utrecht. “Met hem heb ik vijf jaar gespeeld. Ook met zijn assistent Marinus Dijkhuizen heb ik samengespeeld.”





“Tegen een oude club spelen of trainen is altijd bijzonder. Maar zo erg als in het begin is het niet meer”, aldus Robbemond, die beseft dat het een bijzondere lichting was. “Het was een hele volwassen groep. Er was genoeg gekkigheid. Maar er waren wel veel jongens waar je aan merkte dat ze over het spel nadachten en een bepaalde mentaliteit hadden.”

De Willem II-trainer heeft niet direct extra drive om te winnen van Utrecht en trainer De Jong. “Iedere wedstrijd winnen is lekker. Zeker in een thuiswedstrijd hoop je daar op. Dat het toevallig tegen Utrecht is, dat doet me in die zin niet zo heel veel.”