Vier leiders motorclub Satudarah op vrije voeten, maar ze mogen niet in clubjacks de straat op

ZWOLLE - Vier leden van het landelijke bestuur van motorclub Satudarah zijn vrijdagmiddag door de rechtbank in Zwolle vrijgelaten. Een ander bestuurslid van de motorclub blijft nog wel in voorlopige hechtenis.

Het gaat om de twee broers Xanterra (44) en Angelo M. (41) uit Tilburg, Redouan I. (41) uit Goirle en Paul M. (48) uit Maastricht. Vijfde bestuurslid Michel B., moet de paasdagen nog wel achter de tralies doorbrengen. Hij is in februari in Oostenrijk opgepakt en zit in een cel in Innsbruck.

Paspoort inleveren

De rechtbank heeft voor de vrijlating wel regels opgesteld. De vier verdachten die vrijkomen, mogen zich gedurende de strafzaak niet bemoeien met de motorclub. Ook mogen ze niet in clubkleding de straat op en moeten ze hun paspoort inleveren.

Het bestuur van de motorclub is volgens het OM betrokken bij vele 'bad standings' ofwel het uitbannen van voormalige leden. Leden die de club uit worden gezet, moesten 5500 euro betalen en hun motor inleveren. Op deze manier zouden de verdachten in korte tijd al meer dan een ton hebben verdiend. Daarnaast houdt het OM de verdachten onder meer verantwoordelijk voor een aanval op leden van een rivaliserende motorclub op het Indonesische eiland Bali in augustus 2016.

De advocaten van de verdachten overwegen later dit jaar zestig tot zeventig getuigen op te roepen. De zaak zal nog lang duren. Meerdere getuigen wonen namelijk in Indonesië.