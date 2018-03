Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Tijdens het paasweekend is er een dubbel programma in de Jupiler League. Alle clubs komen vrijdagavond en maandagmiddag in actie. Vrijdag is er geen Brabants onderonsje.

De Graafschap-RKC Waalwijk 0-0





FC Den Bosch-MVV 1-0

"Wij zullen er ook nu weer alles aan doen om de drie punten hier te houden, zodat wij MVV weer op de ranglijst passeren en ons daarmee een goede uitgangspositie verschaffen in de spannende strijd om een plek in de play-offs", zegt trainer Wil Boessen voor de wedstrijd. De uitspraak krijgt extra lading als de thuisploeg al binnen een kwartier op voorsprong komt in eigen huis. Jort van der Sande scoort de openingstreffer.

FC Eindhoven-NEC 1-0

Zonder de topscorer van de Jupiler League speelt FC Eindhoven tegen koploper NEC. Mart Lieder is om disciplinaire redenen geschorst. Zonder Lieder komt FC Eindhoven heel snel op voorsprong. In de achtste minuut heeft NEC een corner, vijftien seconden later ligt de bal in het doel van de club uit Nijmegen. De Eindhovenaren onderscheppen de bal, de twintigjarige Elton Kabangu snelt vervolgens naar het doel en werkt koelbloedig af.





Go Ahead Eagles-Helmond Sport 0-0

De voorbereiding van Helmond Sport was verre van ideaal. De spelersbus had pech onderweg naar Deventer. De selectie moest langs de snelweg wachten op een nieuwe bus en het avondeten werd in de kleedkamer van De Adelaarshorst opgegeten.

Jong Ajax-Jong PSV 0-0







FC Oss-Telstar 0-0

"Een goede ploeg die terecht op plaats vier staat. Ze hebben een degelijk collectief, een sterke keeper en een aantal blikvangers voorop. Die scoren gemakkelijk", zegt FC Oss-trainer Klaas Wels in aanloop naar het duel over tegenstander Telstar. De bezoekers staan voor de start van de wedstrijd vierde in de Jupiler League.