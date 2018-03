Biljarters in stamkroeg niet onder de indruk van sluiting kerncentrale: 'Eerst zien, dan geloven'

Tonny van Hoof (63) en Gerard van Leen (77, links) aan de toog in een café in Ossendrecht (foto: Eva de Schipper).

OSSENDRECHT - “Het is best nog een lange tijd. Zeven jaar, voordat-ie dichtgaat.” Bezoekers van café Boulevard in Ossendrecht zijn niet bepaald onder de indruk van het besluit van de regeringspartijen in België om de kerncentrale in Doel op slot te doen. In 2025.

“Hadden ze aangekondigd dat dit per 2030 zou gebeuren, dan hadden we op eenzelfde manier gereageerd”, klinkt het nuchter uit de mond van één van de stamgasten van de lokaliteit.

'Geen hiep, hiep, hoera'

De emoties lopen nauwelijks op in het gesprek dat onze verslaggever opneemt direct nadat de beslissing bekend was gemaakt. Ze treft er mannen die tientallen jaren in het grensdorp wonen. "Maar", zo zegt één van hen, "je zult hier geen hiep, hiep, hoera horen.” Natuurlijk waren en zijn er zorgen, maar het lijkt wel alsof niemand van de aanwezigen ooit wakker heeft gelegen van de gevaren die ‘Doel’ met zich meebrengt. Alle protestacties en –brieven ten spijt.





Toch wil een enkeling nog wel op de risico’s wijzen van de kerncentrale, die op een kilometer of vijf van Ossendrecht staat. “Vorig jaar is er veel rottigheid naar voren gekomen. Zo kon er een hoop smeerolie weglopen, terwijl er geen alarm werd geslagen. En vergeet al die scheurtjes niet die toen aan het licht zijn gekomen. Wat mij betreft mag Doel direct dicht, maar ja, dan komen onze zuiderburen zonder stroom te zitten en dat is nu ook weer niet de bedoeling”, zegt een man met een tongval, waarin zowel West-Brabantse als Vlaamse trekjes te horen zijn. Wat wil je, vanuit Ossendrecht ben je zo in België.

'Hoe eerder hoe beter'

Het is daarom ook niet verwonderlijk dat een van de andere mannen die deze middag een biljartje aan het leggen zijn, in de Antwerpse haven werkt. Hij is wel blij wanneer de hoge torens van Doel in de toekomst tegen de vlakte gaan. “Ik zie liever windmolens dan die torens en ben juist wel opgetogen. Veiligheid vind ik heel belangrijk. Anderzijds: we hebben er mee leren leven, maar dat wil niet zeggen dat we er elke dag mee bezig zijn.” Een andere biljarter valt hem zowaar bij: “Hoe eerder Doel dichtgaat, hoe beter.”



Wat te doen met jodiumpillen?

Maar wat moet er dan gedaan worden met al die jodiumpillen die vorig najaar in delen van Brabant zijn verspreid? Ze zouden bieden bescherming moeten bieden bij de uitstoot van radioactief jodium in geval van een kernongeluk of nucleaire aanslag. Wat overigens nog altijd zou kunnen, maar hopelijk niet natuurlijk.

De mannen die aan het biljarten zijn, hebben die pillen echter nooit ontvangen. Zelfs dat aspect leidt niet tot onrust of angst in welke mate dan ook. Berusting is misschien wel het beste woord om de stemming in Ossendrecht te beschrijving. Eerst zien en dan geloven.