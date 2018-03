D66 komt verkiezingsbelofte na en gaat niet in een coalitie met Lijst Smolders

TILBURG - Er komt definitief geen coalitie tussen Lijst Smolders (LST) en D66 in Tilburg. Met tien zetels (LST) en negen zetels (D66) zijn het de twee grootste partijen van de gemeente. D66 weigert echter met LST te praten, dit tot woede van fractievoorzitter Hans Smolders. De informateur heeft aan alle partijen laten weten dat hij geen kans ziet tot samenwerking tussen LST en D66. De kans dat verkiezingswinnaar Smolders in de Kruikenstad kan gaan regeren is nu een stuk kleiner. Hij moet om een meerderheid te krijgen, een coalitie vormen met diverse kleine partijen.

Bij de eerste ronde-gesprekken met informateur Philip Eijlander werd gemikt op een coalitie van CDA, GroenLinks, D66 en LST. Hans Smolders: "We hebben gesprekken gevoerd met CDA en GroenLinks, maar D66 weigert met ons in gesprek te gaan. Respectloos en bijzonder laf."

Cordon sanitaire

Smolders verwijt D66-lijsttrekker Berend de Vries een 'onfatsoenlijke houding'. "Een cordon sanitaire leg je als je privé en zakelijk niet met elkaar door een deur kan, maar Berend heeft zelf gezegd dat hij de afgelopen jaren goed met me samengewerkt heeft. Maar hij heeft voor de verkiezingen hoog spel gespeeld door te zeggen dat hij niet met ons wilde samenwerken, nu zal hij denken dat hij niet terug kan."

Onwillige paarden

Philip Eijlander baalt dat hij de partijen niet samen aan tafel heeft kunnen krijgen om over een compromis te praten. "Dat was wel mijn inzet. Maar je kunt de paarden naar het water brengen, maar ze zullen zelf moeten drinken. GroenLinks en CDA waren in principe bereid om naar een gezamenlijk programma te kijken, maar D66 had daar geen vertrouwen in."

Reactie D66

De kersverse fractievoorzitter van D66 Beppie Smit, laat weten dat er twee gesprekken met de informateur hebben plaatsgevonden. Ondanks de verkiezingsbelofte kon D66 volgens Smit niet onder de gesprekken uit. "Wij hebben negen zetels en Lijst Smolders tien. De stemmer heeft bepaald en daarom zijn we in gesprek met de informateur gegaan. We hebben gekeken of het misschien toch haalbaar was."

Dat bleek niet zo te zijn. "We zijn er niet uitgekomen en vinden het niet chic om dit voort te zetten." Hierdoor loopt D66 de kans dat het niet in de coalitie komt, maar in de oppositie. "Het voelde voor ons ook als een hele belangrijke beslissing, maar nemen de gevolgen voor lief. We willen doen wat goed is voor de stad."

Leiderschap

D66 moet volgens Smolders bedenken wat 'deze houding' voor gevolgen voor de stad heeft. "We zijn de grootste partij, die 16.000 mensen die op ons gestemd hebben, pikken dit niet. Denk je dat mensen zo vertrouwen in de politiek houden? Over vier jaar gaan die niet meer stemmen. Juist door als LST en D66 samen te werken, kun je laten zien dat je mensen kunt verbinden en dat je een leider bent."

Samen regeren met LST is volgens D66 erg lastig. Smit: "Onze partijlijnen liggen te ver uit elkaar. Plus we willen ook achter onze belofte blijven staan." Volgens de fractievoorzitter is het niet persoonlijk op Hans Smolders gericht. "We hebben de afgelopen vier jaar goed samengewerkt."

Coalitie van LST met kleine partijen

Samen met informateur Eijlander wil Smolders toch kijken of hij nog aan een meerderheid kan komen. Dan moeten wel diverse kleine partijen aanschuiven. "Er zitten veel haken en ogen aan zo'n coalitie, maar ik wil in ieder geval de mogelijkheden onderzoeken. Ik wil zeker weten dat ik er alles aan gedaan heb."

Volgens Eijlander zullen die gesprekken volgende week plaatsvinden.