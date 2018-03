Tankstation voor tweede keer in twee weken overvallen

EINDHOVEN - Een tankstation aan de Joris Minnestraat in Eindhoven is vrijdagavond voor de tweede keer in ruim twee weken tijd overvallen. Volgens de politie was de dader gewapend. Het gaat om een man van twintig tot 25 jaar, die een felgekleurd Nike-trainingspak droeg.

De politie heeft via Burgernet laten weten dat mensen in de buurt geen actie moeten ondernemen.



Signalement dader

Het trainingspak dat de man droeg, had gele mouwen en een zwarte broek met witte bies. De dader droeg verder zwarte Nike-schoenen en een grijze muts. Hij is naar schatting 1,80 meter lang.



Op 13 maart werd het Avia-tankstation ook overvallen. Toen werd het personeel bedreigd door een gemaskerde man met een mes.