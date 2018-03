'Doel' gaat dicht, maar GBWP blijft Belgische overheid achter de vodden zitten

BERGEN OP ZOOM - Actie voeren, op de trommel slaan heeft zin. Dat merkte GBWP vorige week woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bergen op Zoom. De politieke partij van Evert Weijs werd de grootste. Maar ook haar strijd tegen de kerncentrale in het naburige Doel is niet voor niets geweest.

De Belgische regering besloot vrijdag die centrale in 2025 te sluiten. Natuurlijk is dat slechts voor een deel de verdienste van GBWP, maar volgens fractievoorzitter Evert Weijs is de druk die zijn partij heeft uitgeoefend wel nuttig geweest.



'Fantastisch mooi nieuws'

“Ik was in eerste instantie blij. Vond het fantastisch mooi nieuws. Maar”, hield de politicus een slag om de arm, “ik moet nog zien dat het zo ver komt. Ik heb er mijn vraagtekens bij. Energiezekerheid is altijd een voorwaarde geweest, ook in het verleden, maar omdat die niet kon worden gewaarborgd, moest sluiting steeds worden uitgesteld. Daarom is Doel ook langer open gebleven.”



“Het is en blijft wel zaak dat de Belgische overheid gaat investeren in alternatieve energiebronnen. Als de regering van onze buren daar nog een paar jaar mee wacht, dan geloof ik niet dat ze voor elkaar krijgt om de kerncentrale over acht jaar op slot te doen. Nogmaals: het is goed nieuws, maar ik heb de beslissing met de nodige reserves tot me genomen.”



'Actie blijft nodig'

Dat niet alleen: Weijs blijft de ontwikkelingen in en om Doel met argusogen volgen. Waar nodig zal hij met zijn GBWP actie blijven voeren. Weijs: “We zullen van ons laten horen zolang niet duidelijk is dat de Belgische overheid echt stappen gaat ondernemen.”



Immers, aan de situatie rondom de kerncentrale dreigt op korte termijn weinig te veranderen, met alle gevaren en risico’s van dien. En die zijn er al te veel en te lang in de ogen van Weijs. Hij somt ze graag nog eens op. Weijs doelt onder meer op een sabotage-actie, waarbij iemand duizenden liter smeerolie heeft laten wegstromen. “Hierdoor kwam het productieproces stil te liggen en wat het extra zorgelijk maakt: de dader is nog niet opgespoord."



'Verouderd en incidentrijk'

"Verder is er een ontploffing geweest in een transformatorhuis bij de centrale. Ook toen moesten de activiteiten worden gestaakt. Misschien het allergevaarlijkste van alles is wel dat er in één van de vier kernreactoren duizenden haarscheurtjes zitten. En daar blijft druk op staan, elke keer als de zaak wordt opgestart. Samengevat komt het er op neer dat de centrale verouderd is, met te veel incidenten kampt en te vaak stilligt. Alle reden om ermee te stoppen.”

Maar of Evert Weijs over acht jaar de strijdbijl echt kan begraven? De tijd zal het leren.