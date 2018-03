Deze mannen zorgen ervoor dat de spelers van FC Oss fit en vitaal blijven

OSS - Waar wordt gesport, raken mensen geblesseerd. Om gebleseerde spelers op te vangen hebben voetbalclubs een medisch team. Zo ook bij FC Oss. Daar zijn Tom van der Linden, Rob den Dikken en Jip Spierings het trio dat de spelers medisch ondersteunt. Een mengelmoes van jong en oud, fulltime en parttime. En één ding hebben ze gemeen, ze zijn ontzettend betrokken bij de club.

In de verzorgkamer van fysiotherapeut Tom van der Linden is het vrijdagavond een komen en gaan van spelers. De wedstrijd tegen Telstar staat op het programma en veel spelers laten hun enkels intapen, komen een pleister of pijnstiller halen of komen gewoon even een praatje maken. "Hebben jullie die aflevering van Temptation Island gezien?", is de vraag die deze vrijdagavond besproken wordt door de spelers terwijl Tom druk in de weer is met tape.



'Nooit gedacht al zo snel aan de bak'

Twee en een half jaar geleden kwam Tom binnen bij FC Oss. Via zijn vader, PSV-fysiotherapeut Cees van der Linden, werd hij getipt bij FC Oss en zo kon hij vrij kort na het behalen van zijn diploma aan de slag. "Dit was altijd mijn ambitie want ik ben een voetballiefhebber maar ik had nooit gedacht dat ik al zo snel aan de bak zou komen in de voetbalwereld", vertelt Van der Linden junior.



Tom doet het niet alleen. Hij werkt samen met Rob den Dikken. Hij is al vanaf eind jaren tachtig betrokken bij FC Oss als verzorger. "Ik leer veel van hem", vertelt Tom. "Rob heeft al zoveel ervaring en dan is het fijn om te kunnen sparren over blessures." Rob steekt op zijn beurt het nodige op van zijn jongere collega. "Hij is van een nieuwe lichting fysiotherapeuten. Zij zijn anders opgeleid en daar heb ik ook veel aan." Het grote verschil tussen de twee is het aantal uur dat ze op de club rondlopen. Tom is er iedere dag, Rob een paar uur per week.



'Dokkie, dokkie, dokkie'

Het feest in de verzorgkamer is pas helemaal compleet als Jip Spierings binnen komt lopen. 'Dokkie! Dokkie! Dokkie!', beginnen de spelers te roepen. "Jip is een koning" ,concluderen ze. De 75-jarige Spierings loopt al sinds begin jaren negentig rond bij FC Oss. Hij is huisarts en was altijd clubarts bij de club. Maar nu doet hij het rustiger aan. "Ik ben nu meer een aanspreekpunt, maar het is leuk om verbonden te blijven aan de club", vertelt hij.

Jip Spierings loopt al lang rond bij FC Oss en maakte er veel mee. Benieuwd naar zijn favorieten? Bekijk onderstaande video







Hoewel Spierings de 75 al aantikt, is hij er nog iedere wedstrijd bij. "Maar misschien is het tijd om vaarwel te gaan zeggen", overpeinst hij. "Maar het werk blijft wel ongelooflijk leuk. Je blijft jong als je met jonge mensen om blijft gaan."