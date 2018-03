Klus geklaard: Zoete Lieve Vrouw pronkt weer in Den Bosch

Zoete Lieve Vrouw pronkt weer in de Sint-Jan in Den Bosch.

DEN BOSCH - Het iconische Mariabeeld van Zoete Lieve Vrouw pronkt weer in de Sint-Jan in Den Bosch. Het 650 jaar oude beeld is vrijdagavond teruggeplaatst, net op tijd voor Pasen. Het kreeg vorige week een grondige restauratie.

Het beeld had op verschillende plaatsen scheurtjes. Ook waren verschillende verflagen losgegaan. Het ging daarom naar Maastricht voor onderhoud. Daar is het ook grondig onderzocht. Het is voor het eerst sinds 165 jaar dat ze zo lang van huis is geweest.



'Prachtig'

Met uiterste voorzichtigheid is het beeld vrijdagavond dus teruggeplaatst. Met een kleine lift is het omhoog gehesen. Ook de bloemen zijn teruggezet. "Ik ben zo ongelofelijk blij! Het is gewoon weer helemaal in oude glorie hersteld", vertelt Monique van Dongen, van het broederschap van Onze Lieve Vrouw.

Iedere dag steken honderden mensen een kaarsje aan bij het beeld. Ze is al eeuwenlang de beschermvrouwe van Den Bosch.

Zaterdagochtend is er een kleine ceremonie, ter ere van de terugkomst van het Mariabeeld.