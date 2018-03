Darryl Lachman geniet van 'beetje lachen en beetje trainen' en denkt aan buitenlands avontuur

TILBURG - Darryl Lachman keerde donderdag terug bij Willem II. Hij was afwezig omdat hij voor interlands weg was met Curaçao. Voetballen in het buitenland, als het aan de verdediger ligt doet hij dat volgend seizoen standaard.

Willem II maakte deze week bekend dat het aflopende contract van Lachman voorlopig niet verlengd zal worden. In principe is het een formele kwestie, in de komende periode kan er alsnog een nieuw contract getekend worden. "Ik heb een gesprek gehad, het is vooralsnog. Het is ook afwachten waar Willem II volgend seizoen speelt."

Lachman heeft ook ambities, geeft hij zelf aan. En dan denkt hij niet direct aan een andere club in de eredivisie. "Ik doel meer op het buitenland. Ik wil nog een avontuurtje pakken. Ik wil ooit weer naar het buitenland en dan wel slagen", aldus Lachman, die in het verleden al in Engeland actief was bij Sheffield Wednesday.





Een voorkeur voor een land heeft de centrale verdediger niet. "Niet zozeer, al wil ik niet uitkomen in een derdewereldland. Verder maakt het niet uit, als het maar een land is waar je betaald krijgt. Op dit moment speelt er nog niets. Ik ben ook vol met Willem II bezig."

Curaçao

Lachman was één van de spelers die in de afgelopen periode ontbrak vanwege interlands. Hij was actief met Curaçao. En daar gaat het er heel anders aan toe dan bij Willem II. “Hier is het serieuzer. Daar is het een beetje trainen, beetje lachen en je ziet wel hoe het gaat. Hier is dat heel anders.”





“Ik heb weer genoten, vooral van het weer”, vervolgt Lachman, die met de nationale ploeg van Curaçao nu al begonnen is aan een kwalificatietraject richting het WK van 2022. Minpuntje was zijn doelpunt tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Bolivia. Dat was een eigen doelpunt. “Jammer genoeg wel. Het was wel een mooi doelpunt. De bal kwam achter mij, op mijn hak en hij vloog zo de kruising in.”

