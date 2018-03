Automobiliste veroorzaakt een ravage in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt, nadat ze met haar auto tegen een verhoging reed op de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard. Ze reed een verkeerszuil uit de grond en botste tegen een lantaarnpaal. De auto kwam uiteindelijk op zijn kop tot stilstand.

Volgens ooggetuigen kon de vrouw ondanks haar verwondingen zelf uit haar auto kruipen. De automobilisten die achter haar reden, verleenden eerste hulp. De vrouw is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Dronken

Het slachtoffer gaf aan de politie toe dat ze had gedronken.