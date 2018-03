Vrachtwagen met aanhanger kantelt op A67, de weg naar Eindhoven is dicht

STEENSEL - Op de A67 naar Eindhoven is zaterdagochtend een vrachtwagen met aanhanger gekanteld, bij Steensel. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven.

De bestuurder van de vrachtwagen - die vlees vervoert - is lichtgewond. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Volgens getuigen zou de man dronken zijn geweest. Hij is meegenomen door de politie.

File

Vanwege de gekantelde vrachtwagen is de weg afgesloten en daardoor is een flinke file ontstaan. In die file staan onder meer mensen die op weg zijn naar het vliegveld, om op vakantie te gaan.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Een kraan is opgeroepen om de vrachtwagen te takelen.

Omrijden

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten vanaf de afrit Hapert de borden U27 of U48 te volgen. Verkeer vanuit Antwerpen wordt geadviseerd om via Breda, over de E19 en A58 te rijden.

De politie is sinds acht uur bezig met het terugleiden van ingesloten auto's. Keren is voor het gestrande vrachtverkeer niet mogelijk.

Paasgedachte

Onder de gestrande automobilisten bevonden zich ook drie Belgen. Die waren op weg naar Eindhoven Airport, voor een vakantie naar Griekenland. Een fotograaf zag hen zenuwachtig drentelen op het viaduct bij Steensel. "Ze vertelden me dat hun vliegtuig een uur later zou vertrekken", vertelt de fotograaf. Hij besloot de drie Genkenaars daarop zelf naar het vliegveld te brengen, nadat hij klaar was met fotograferen. "Dat is toch de paasgedachte, hè", knipoogt hij. "Iets voor een ander doen."