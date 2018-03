Lucas (8) mag als eerste in de nieuwe Python in de Efteling: 'Wel vroeg op mijn vrije zaterdag'

KAATSHEUVEL - De Python is weer open. Zaterdagmorgen werd de vernieuwde achtbaan geopend door de winnaars van de Facebookactie. Een van hen is de 8-jarige Lucas uit Breda. Hij vond de opening wel wat vroeg: "Ik moest er al om kwart over zeven uit. Dat is wel vroeg hoor op mijn vrije zaterdag".





De achtbaan was maanden dicht voor de renovatie. Die werd twee weken geleden afgerond, maar toen moest nog getest worden of alles veilig is. De karretjes zijn nu misschien wel iets te veilig: na de eerste ritjes bleken de beugels van de karretjes niet meer vanzelf open te gaan. Inmiddels werkt alles weer.









De baan is niet veranderd, maar hij is dankzij de vernieuwing wel een stuk sneller geworden. De prijswinnaars van de Facebookactie mochten het eerste ritje maken en elk een lintje doorknippen bij de poortjes. Vanaf tien uur is de vernieuwde achtbaan open voor alle bezoekers.

500 van de bouten en moeren van de 'oude' Python zijn bewaard gebleven en worden tijdens de opening verkocht en het loopt storm bij de souvenirkraam.









De Python staat sinds 1981 in de Efteling en heeft ruim 300.000 kilometer gelopen.