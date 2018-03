Paaspopvoorspellingen dag 2: veel zon, enkele druppels regen, flauwvallende meisjes en veel bier

SCHIJNDEL - De tweede dag voor het allereerste festival van het jaar belooft veel goeds. De zon schijnt en duizenden bezoekers ontwaken zaterdagochtend op de camping in Schijndel. Zaterdag staan onder meer The Frequenzers, Fatboy Slim, Jett Rebel, Ronnie Flex en Lil’ Kleine op het programma.

Er treden dit weekend ruim tweehonderd artiesten op. Maar dat is nog lang niet alles, want naast al die optredens is er nog veel meer te doen. Je kunt er rolschaatsen in de rollerdisco, bier drinken bij de biercantus en je ware liefde vinden bij de Matchmaker. En als je na drie dagen feesten al je spullen bent kwijtgeraakt, kun je terecht bij de Paaspopsporing.

