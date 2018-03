Vijf ongelukken in vijf weken: vrachtwagens blijven voor problemen zorgen op de A67

STERKSEL - Het was zaterdagochtend afzien voor automobilisten die vanuit de Kempen richting Eindhoven wilden rijden. Een gekantelde vrachtwagen blokkeerde van kwart voor zeven tot het begin van de middag alle rijstroken. Het was bepaald niet de eerste keer dat op de A67 een ongeluk gebeurde waarbij een vrachtwagen betrokken was.

Zo kantelde bij Asten maandag een tankwagen met de gevaarlijke stof naftaleen. Het ongeluk gebeurde rond half elf in de ochtend, maar pas 's nachts kon de weg richting Venlo weer worden vrijgegeven.









Twee keer raak op een ochtend

Half maart schoot een andere tankwagen 's nachts door de vangrail bij knooppunt De Hogt. Die was gevuld met een bijtende stof. Vanwege dit ongeluk werd de weg tot kwart over elf 's ochtends in beide richtingen afgesloten. Dit leidde op het hoogtepunt van de ochtendspits tot veertien kilometer file, goed voor tweeënhalf uur vertraging.









Tijdens die afsluiting van de A67 gebeurde er nóg een ongeluk op de weg, bij Hapert. Hierbij was naast een vrachtwagen ook een auto betrokken. Hier ging de weg drie kwartier dicht.









Lierop

Eind februari botsten op de A67 bij Lierop twee vrachtwagens op elkaar. Dit gebeurde rond elf uur en leidde drie uur lang tot problemen. De vrachtwagenchauffeurs kwamen met de schrik vrij. Beide vrachtwagens raakten beschadigd. Het ongeluk veroorzaakte een file van tien kilometer. De vertraging bedroeg veertig minuten.









Het ongeluk dat deze zaterdagochtend plaatsvond bij Steensel werd veroorzaakt door een dronken Pool. Hij is aangehouden.