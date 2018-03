Zoektocht naar eigenaar van hondje dat in afvalcontainer werd gedumpt en uit vuilniswagen werd gered

EINDHOVEN - De politie is druk op zoek naar de eigenaar van het hondje dat in een ondergrondse afvalcontainer is gedumpt en vrijdag uit een vuilniswagen in Eindhoven is gered. Het hondje was gechipt en de politie hoopt dat de informatie op deze chip naar het baasje leidt.

Het beestje is vrijdagochtend tijdens een ronde langs een aantal ondergrondse containers in Eindhoven in de vuilniswagen terechtgekomen. Het zou gaan om vier containers aan de Alard du Hamelstraat en de Menno van Coehoornlaan in het stadsdeel Woensel.

Toen de chauffeur van de vuilniswagen voor een storing even langs de werkplaats moest, hoorde hij het geblaf. Vervolgens is hij naar de milieustraat gereden. Toen hij met enkele collega's poolshoogte nam, bleek er een hondje in de wagen te liggen, verstopt in een bruine linnen zak. Het dier had kleine wondjes aan zijn kopje, maar verder bleef het ongedeerd.

Medewerkers van de dierenambulance hebben zich vervolgens ontfermd over het hondje en zijn ermee langs de dierenarts gegaan.