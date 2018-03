Afperser eist flink geldbedrag in Uden, maar slachtoffer stapt naar de politie

UDEN - Een man uit Uden is vrijdagavond door de politie opgepakt omdat hij wordt verdacht van chantage.

De 27-jarige afperser schreef in een brief dat er snel een groot geldbedrag moest worden betaald. Als het slachtoffer dat niet zou doen, dan zou zijn veiligheid in gevaar komen. Wat er dan precies met het slachtoffer zou gebeuren, is niet duidelijk.

Het slachtoffer stapte met de chantagebrief naar de politie.

Afperser opgepakt

De politie startte direct een onderzoek naar de afperser. Uiteindelijk leidde het spoor naar een woning in Uden. Daar kon de verdachte in de boeien worden geslagen.

Waarom de 27-jarige Udenaar specifiek dit slachtoffer heeft uitgekozen, is nog niet duidelijk. De komende dagen wordt de man verhoord en loopt er een onderzoek naar zijn motieven.