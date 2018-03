Drugsgebruikende automobilist trapt flink op het gas als de politie hem wil inhalen op de A16

De politie vond in de auto van een Poolse bestuurder onder andere hennep. Later bleek dat stoffen hiervan ook in zijn bloed zaten. (Foto: Flickr/Van_mij)

ZEVENBERGEN - Een Poolse bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij speed en hennep had gebruik. In zijn auto vond de politie hennep en amfetamine.

De 27-jarige chauffeur trok de aandacht omdat hij opeens 170 kilometer per uur ging rijden toen de politie hem wou inhalen. Hij kreeg direct een stopteken van de verkeersagenten.

Toen bleek dat de Poolse man geen legitimatie op zak had. Bij het inspecteren van de auto vonden de agenten een blikje met amfetamine (speed), een zakje hennep en nog een zakje amfetamine.

Onder invloed van drugs

Uit een speekseltest bleek vervolgens dat de Pool onder invloed was van beide drugs. De politie heeft toen besloten om de man aan te houden en mee te nemen naar het bureau.

Op het politiebureau is bloed afgenomen van de 27-jarige drugsgebruikende Poolse bestuurder. Dat moet duidelijkheid geven over wat de man precies in zijn lichaam heeft zitten.