Waanzinnig record voor hockeysters Den Bosch: 48 duels op rij ongeslagen

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag tegen Laren een indrukwekkend record geëvenaard in de Hoofdklasse. De ploeg van trainer/coach Raoul Ehren bleef door de 1-2 zege voor de 48ste keer op rij ongeslagen in de reguliere competitie.

Den Bosch kwam al vroeg op voorsprong in Laren: Frédérique Matla opende de score in de vijfde minuut. Lang konden de bezoekers niet van die voorsprong genieten, want Laren kwam negen minuten later op gelijke hoogte via een rake strafcorner van Josien Galama. Twee minuten later benutte ook Ireen van den Assem een strafcorner en was de Bossche voorsprong opnieuw een feit: 1-2. In die stand kwam in het restant van de wedstrijd geen verandering meer.

Laatste nederlaag in 2015

Het is inmiddels al heel wat maanden geleden dat Den Bosch voor het laatst onderuit ging in de Hoofdklasse Dames. Dat gebeurde op 15 november 2015 in de thuiswedstrijd tegen Amsterdam (0-2). Daarna bleek de Bossche formatie niet meer te kloppen. Van de huidige recordreeks van 48 Hoofdklasse-duels wonnen de Bossche dames er 43. Slechts vijf duels resulteerden in een gelijkspel.





Den Bosch was zelf recordhouder

Het oude record stond ook op naam van Den Bosch en dateert van de periode maart 2002-maart 2004. Destijds wonnen de Brabantse dames in die reeks eveneens 43 keer en speelden vijf keer gelijk. Het Haagse HGC is de enige andere club die ooit meer dan veertig keer op rij ongeslagen bleef in de Hoofdklasse: zij ontliepen tussen 1988 en 1990 44 keer op rij een nederlaag.

Nieuw record op maandag?

Den Bosch kan het eigen Hoofdklasse-record komende maandag verbreken als het in het hoge noorden aantreedt tegen het laaggeklasseerde Groningen. Een gelijkspel of overwinning tilt de indrukwekkende reeks naar 49 wedstrijden zonder verlies, een nieuw hoogtepunt voor de toch al zo succesvolle Bossche hockeyploeg.