Brandstichter gefilmd toen hij auto in brand stak in Helmond, wie herkent deze man?

HELMOND - Een brandstichter is vastgelegd op camera terwijl hij een auto in brand steekt. De politie wil graag weten wie de dader is en plaatste het filmpje daarom op Facebook.

Een witte auto stond in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 januari geparkeerd op de oprit van een huis aan de Schutsboom in Helmond. Zo rond vier uur 's nachts loopt er een onbekende man bij het voertuig.

Hij besluit om de wagen in brand te steken. Het is nog niet duidelijk waarom de brandstichter nou juist deze auto heeft uitgekozen.

Overburen filmen de brand

De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur uit te krijgen. Na het blussen valt pas op hoe groot de schade aan het voertuig is.

Een getuige aan de overkant van de straat heeft precies mee gekregen hoe de onbekende dader de auto in de fik zet. De toeschouwer besluit de situatie vast te leggen.

Wie herkent de brandstichter?

De politie brengt deze beelden nu naar buiten in de hoop dat iemand weet wie de brandstichter is. Alle mensen die meer weten over de dader of over de brand, mogen zich melden bij de politie.