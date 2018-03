Waar is 8-jarig jongetje gebleven? Politie zoekt al uren in Vlierden en omgeving

De politie is in Vlierden op zoek naar een 8-jarig jongetje.

VLIERDEN - Een 8-jarig jongetje is zaterdag vermist geraakt in Vlierden. De politie is al een aantal uren op zoek naar de knul maar voorlopig nog zonder succes.

Zo rond tien voor twee kwam er zaterdagmiddag een melding binnen bij de politie over de vermissing. Het 8-jarige kereltje zou zijn vermist in de buurt van de N279, net boven het buurtschap Belgeren en ter hoogte van de Brouwhuisweg.

Het blanke jongetje heeft zwart haar en draagt een groene bomberjack. Hopelijk loopt het jongetje nog ergens in de buurt. Het zou volgens de politie ook een mogelijkheid kunnen zijn dat hij er liftend vandoor is gegaan.

Waar is hij?

De politie roept iedereen op om zich te melden als ze meer weten over de vermissing van het 8-jarige jongetje.

De zoektocht naar het ventje is in volle gang. Via BurgerNet is er een bericht verstuurd.