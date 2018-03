Gewapende man pleegt overval op woning in Helmond

HELMOND - Een gewapende man heeft zaterdagmiddag rond 17:20 uur een overval gepleegd op een woning in de Spoorstraat in Helmond. Dat meldt Burgernet.

De man zou rond de dertig jaar zijn en mogelijk van Turkse of Marokkaanse afkomst. Verder heeft hij een baard en is hij in het zwart gekleed. Ook draagt hij een muts. De verdachte is te voet weggevlucht.

De politie roep mensen die informatie over de dader hebben om contact op te nemen. Er wordt gewaarschuwd om de man niet zelf te benaderen, maar bij herkenning 112 te bellen.