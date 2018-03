LIVE: Kan Willem II tegen FC Utrecht ook zijn vierde thuiswedstrijd op rij winnen?

TILBURG - Willem II neemt het voor eigen publiek op tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Reinier Robbemond aast op zijn vierde thuiszege op rij in de Eredivisie. Volg hier alle hoogtepunten van het duel dat om 20.45 uur is begonnen.

LIVE: Willem II - FC Utrecht 0-0

7. Willem II mag de grensrechter dankbaar zijn. Hij ziet een overtreding in het strafschopgebied. De 0-1, de bal vloog er vervolgens in, wordt afgekeurd.





1. De bal rolt in Tilburg!





VOORAF

Opstellingen

Willem II moet het tegen FC Utrecht stellen zonder Eyong Enoh, Ismail Azzaoui, Thomas Meissner, Jordens Peters, Etien Velikonja en Mattijs Branderhorst.

FC Utrecht treedt in Tilburg aan zonder Yassin Ayoub. De Marokkaanse middenvelder kampt met een knieblessure, opgelopen bij de nationale ploeg. Ayoub (24) moest zijn debuut in het Marokkaanse elftal weer uitstellen vanwege die fysieke klachten.

FC Utrecht-trainer Jean-Paul de Jong kan tegen Willem II ook niet beschikken over Simon Makienok, Patrick Joosten, Jean-Christophe Bahebeck, die al langer afwezig zijn.









Statistieken

• Willem II won zijn laatste drie thuiswedstrijden in de Eredivisie (3-0 tegen VVV-Venlo, 1-0 tegen Roda JC en 5-0 tegen PSV) en hield daarbij telkens zijn doel schoon.

• Een nieuwe clean sheet in een thuiswedstrijd betekent een evenaring van een clubrecord voor Willem II. In de Eredivisiehistorie zette de club pas één keer eerder een reeks van vier thuisduels zonder tegentreffer neer: in 1994 tegen achtereenvolgens Dordrecht'90 (1-0), Go Ahead Eagles (4-0), FC Groningen (3-0) en MVV (1-0).

• Eind 2004 wonnen de Tricolores voor het laatst vier thuisduels op rij. Dat gebeurde toen achtereenvolgens tegen Roda JC (3-1), Vitesse (3-2), FC Groningen (4-2) en RBC Roosendaal (3-0).

• Willem II stond 33 keer eerder in eigen huis tegenover FC Utrecht. De thuisploeg won veertien keer, tegen vijftien Utrechtse zeges. Slechts vier keer eindigde een Tilburgse editie van dit duel in een gelijkspel.

• Vorig seizoen verloor Willem II in de slotfase van FC Utrecht: 0-1. In dat duel speelde Willem II de laatste dertig minuten met tien man na een rode kaart voor spits Fran Sol. Het winnende doelpunt van de bezoekers kwam uiteindelijk op naam van Sebastien Haller.