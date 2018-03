1 aprilgrappen laten Brabant lachen, deze 7 originele grappen en grollen kwamen al voorbij [LIJSTJE]

Vanaf 1 april kun je bij de Efteling met je baby in de achtbaan. (Foto: Efteling)

EINDHOVEN - Dit weekend is het niet alleen Pasen, het is zondag ook 1 april. Reden genoeg voor verschillende mensen en bedrijven om hun lolbroek aan te trekken en de grapjas van de kapstok te halen. Deze originele 1 aprilgrappen kwamen er tot nu toe al voorbij in Brabant.

Met je baby in de achtbaan, een luchtballon van twee verdiepingen in de vorm van een paashaas en een speciaal naturisten vijfgangenmenu. Dat zijn slechts een paar van de grappen die er de afgelopen dagen in Brabant werden bedacht.

1. Baby in achtbaan; bij de Efteling kun je vanaf zondag met je baby in de Python. Een speciale Maxi-Cosi komt aan de voorkant van het wagentje zodat alle pasgeborenen ook mee kunnen in de loopings en dubbele kurkentrekkers.









2. Stroomstootbroek; het Brabantse kledingbedrijf Boof komt met een broek voor kinderen die stroomstoten geeft als je te lang niet beweegt. Voor veel ouders lijkt dit misschien een uitkomst. Toch is het een 1 aprilgrap van het bedrijf uit Dongen.

3. Afvalparfum; wie wil er nou niet net zo ruiken als restafval of als weggegooid frituurvet dachten ze bij afvalverwerker Van Kaathoven uit Eindhoven. Zo kun je iedere dag ruiken naar een heerlijke vuilniswagen met de speciale Afval Aroma's.





4. Altijd gratis drank in de kroeg; de Tilburgse kroeg Café Bakker zou een manier hebben gevonden om altijd gratis drank te kunnen aanbieden. Bedrijven sponsoren namelijk de biertjes of wijntjes, waardoor jij gratis kunt drinken. Een speciale dj draait alleen maar reclamejingles en als je meer dan vijf biertjes bestelt, moet je een t-shirt met reclame aantrekken.

5. Naakte chefkok en nudistendiner; bij restaurant Jut & Jul in Bakel kun je op Eerste Paasdag een wel heel speciaal vijfgangenmenu eten: het nudistendiner. Dat wordt opgediend door een afgetrainde chefkok die naakt je wijn en spijs komt brengen.









6. Provincie huurt kat in; in de strijd tegen een muizenprobleem in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis, heeft de provincie nu een nieuwe medewerker: Kat Kochka. Het hele paasweekend mag het beestje aan de slag om zoveel mogelijk muizen te vangen.

7. Paashaasluchtballon; een luchtballon in de vorm van een gigantische paashaas met twee verdiepingen waar mensen kunnen staan, zou zondag midden in het centrum van Tilburg vertrekken. Na iedere rondvlucht landt de paashaas weer gewoon in het centrum.









Zwitsal geurverf en BH's voor mannen

Niet alleen in Brabant, ook in de rest van Nederland kunnen ze er wat van. Zo lanceert lingerieketen Hünkemoller bh's voor mannen en komt fastfoodketen Burger King met hamburger-tandpasta.

Vind je het jammer dat je huis niet naar babyzalf ruikt? Dan heeft Gamma nu een oplossing. Want binnenkort komt de doe-het-zelfwinkel met Zwitsal geurverf, zodat je hele huis naar baby's ruikt.