LIVE: Kan NAC voor het eerst in negen jaar nederlaag bij PSV voorkomen?

EINDHOVEN - PSV en NAC Breda staan tijdens de 29ste speelronde tegenover elkaar in de Eredivisie. Volg hier de hoogtepunten van het duel in het Philips Stadion dat om 19.45 uur begint.

VOORAF

Personalia

De PSV'ers Santiago Arias, Nicolas Isimat, Steven Bergwijn en Marco van Ginkel zijn geschorst bij een eerstvolgende gele kaart.

Bij NAC zit trainer Stijn Vreven tegen PSV zijn laatste van drie duels schorsing uit. Rob Penders zit voor de laatste keer langs de lijn als coach van de Bredanaars.













• PSV is op eigen veld al 28 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. De formatie van trainer Philip Cocu won 25 duels en speelde er drie gelijk.

• De laatste thuisnederlaag van PSV dateert van 18 september 2016. Op die dag was Feyenoord de Eindhovenaren met 0-2 de baas.

• PSV maakte in het verleden in 97 Eredivisiewedstrijden tegen NAC 249 doelpunten, meer dan tegen welke andere tegenstander ook. De ploeg heeft dus één treffer nodig voor een fraai jubileum.





• PSV-doelman Jeroen Zoet hield dit seizoen in het Philips Stadion al tien keer de nul in competitiewedstrijden. Een elfde thuisduel zonder tegengoals betekent een evenaring van een clubrecord: dat lukte in het verleden alleen Hans van Breukelen (1985/86 én 1986/87) en Ronald Waterreus (1995/96).

• NAC won op 28 mei 1995 voor het laatst een Eredivisieduel bij PSV. Op die dag zegevierden de Bredanaars met 4-2. Daarna volgde een reeks van negentien opeenvolgende uitduels zonder overwinning (twee gelijke spelen en zeventien nederlagen).

• PSV won 36 van 48 eerdere thuiswedstrijden tegen NAC in de Eredivisie. Van de overige zeven duels eindigden er zeven in een gelijkspel en zegevierde NAC vijf keer (in 1956, 1958, 1959, 1962 en 1995).