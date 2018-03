PSV-NAC: Bredase burgemeester Paul Depla neemt coryfee Kees Rijvers (91) mee

EINDHOVEN - Paul Depla van Breda neemt zaterdagavond Kees Rijvers mee naar de wedstrijd PSV-NAC in Eindhoven. Depla, burgemeester van Breda en van huis uit fan van PSV, wil de 91-jarige Rijvers een leuke avond bezorgen. Bredanaar Kees Rijvers begon zijn rijke voetballeven als speler van NAC en was van 1972 tot 1980 coach van PSV.

Depla haalde de legendarische oud-trainer zaterdagmiddag thuis op voor een verrassend bezoek aan zijn voormalige werkplek. "Kees Rijvers verbindt NAC en PSV met elkaar, dus vond ik het wel mooi om hem uit te nodigen voor het duel tussen PSV en NAC", zei Depla bij aankomst bij het Philips Stadion.

Benieuwd naar Lozano

Zo'n vier jaar geleden was Rijvers voor het laatst bij een thuiswedstrijd van PSV aanwezig. Hij voorspelt een gelijkspel voor het duel van zaterdagavond en is vooral benieuwd naar de verrichtingen van de Mexicaanse topschutter Hirving Lozano.

Groot aanzien

Kees Rijvers is niet zo maar iemand, de 91-jarige Bredanaar heeft grote aanzien in de voetbalwereld. Hij begon als jong manneke bij NAC en speelde daarna als een van de eerste Nederlandse profvoetballers in Frankrijk. Als speler kwam hij tot 33 interlands en maakte in Oranje deel uit van het befaamde gouden binnentrio met Faas Wilkes en Abe Lenstra.

Na zijn actieve carrière was Rijvers trainer van onder meer FC Twente en PSV. Van 1981 tot 1984 was hij bondscoach van het Nederlands elftal.