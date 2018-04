Rick (23) neemt het bedrijf van zijn ongeneeslijk zieke vader over en is meteen baas van 50 mensen

Rick Meesters in het kantoor van zijn vader bij Liad Electronics in Breda (foto: Raoul Cartens)

BREDA - Rick Meesters (23) uit Etten-Leur begint zijn carrière meteen als directeur van een bedrijf met 50 man personeel. Zijn vader was ongeneeslijk ziek en is inmiddels overleden. Om te voorkomen dat Liad Electronics in verkeerde handen valt, springt Rick in het diepe en wordt hij directeur van de fabrikant van printplaten in Breda.

De meeste HBO-studenten beginnen zo rond hun 22e jaar aan het eerste serieuze baantje. Eerst tijdelijk, onderaan de ladder, want na je opleiding ga je het vak waarvoor je geleerd hebt pas echt leren. Met vallen en opstaan, want daar leer je tenslotte pas echt van. Maar die luxe heeft Rick Meesters uit Etten-Leur niet. Door een tragische aanleiding werd hij op zijn 22e vorig jaar directeur. Falen is geen optie: dus zonder diploma gelijk het diepe in.

Noodlot

Ruim 30 jaar geleden begon zijn vader, Ad Meesters, op zijn zolderkamer een bedrijfje in het maken van printplaten. Het groeit uit tot Liad Electronics, aan de Takkebijsters in Breda. Ad is directeur, maar is net zo graag op de vloer, voor een babbel, maar vooral om mee te denken. Tot in mei vorig jaar het noodlot toeslaat. Ad is ongeneeslijk ziek, met nog een paar maanden in het vooruitzicht. Hij overweegt Liad Electronics te verkopen, ook om zijn vrouw en kinderen er niet mee op te zadelen. Maar een gedwongen bedrijfsverkoop levert vaak niet altijd de beste kandidaten op. Eerder koopjesjagers.

Rick worstelt. Het liefste maakt hij zijn studie Small Business & Retail Management aan de Avans Hogeschool in Breda af, om daarna buiten het bedrijf van zijn vader ervaring op te doen. Aan de andere kant wil hij ook niet dat het levenswerk van zijn vader in verkeerde handen valt, met ook alle gevolgen voor de 50 medewerkers van het bedrijf. Hij besluit zijn studie te combineren met het directeurschap van Liad Electronics, wat gelijk een kans is om de kennis binnen Avans Hogeschool in te zetten als begeleiding bij zijn 'eerste baan'.













Familiegevoel

Liad Electronics is een typisch MKB-bedrijf. Overzichtelijk en compact. Met zo'n 50 medewerkers bestaat er nog een familiegevoel. Het slechte nieuws over de terminale directeur kwam vorig jaar hard aan. Maar ook de zorgen over hun eigen toekomst waren er. En de opluchting dat Liad Electronics niet in vreemde handen kwam. Want Rick kennen ze allemaal. Sommigen zelfs nog van toen hij samen met zijn vader als 'klein menneke' over de werkvloer liep. Nieuwsgierig, innemend, geïnteresseerd. En zo kijken ze vanuit 'de vloer' nog steeds naar hun nieuwe baas. Vertrouwd. Want in vele opzichten is het volgens hen 'net zijn vader'.

Hoe Rick het allemaal ervaren heeft vertelde hij zondagmiddag in het Omroep Brabantprogramma KRAAK. Of Rick denkt dat zijn vader trots op hem is? "Misschien wel, maar hij denkt vast ook dat ik me eerst maar moet bewijzen."