NAC baalt van 'geflatteerde' nederlaag tegen PSV: 'Na rust hadden we gelijk kunnen maken'

EINDHOVEN - PSV-NAC eindigde zaterdagavond in een klinkende 5-1 zege voor de koploper in de Eredivisie. 'Geflatteerd', vond NAC's interim-trainer Rob Penders, die lange tijd het gevoel had met een goed resultaat uit Eindhoven te vertrekken.

Penders vond de zege van PSV weliswaar verdiend, maar hij zag dat zijn ploeg met name in de eerste helft aardig op de been bleef. "We konden moeilijk gevaarlijk worden, maar gaven aan de andere kant ook weinig weg. Na rust hadden we zelf kans om op gelijke hoogte te komen."

Onnodige nederlaag

NAC-doelman Nigel Bertrams vond de nederlaag bij PSV pijnlijk, onnodig en geflatteerd. "Als je ziet dat je een kwartier voor tijd met slechts 2-1 achter staat, dan denk je toch: hier valt misschien nog wat te halen. Tussen minuut 75 en 85 was de scherpte er bij ons af en liep PSV uit naar 5-1."

Goed in de wedstrijd

Ook NAC-middenvelder Rai Vloet had even het idee dat NAC met een punt of meer weg had kunnen komen uit Eindhoven. "We zaten goed in de wedstrijd, maar als je de goals zo weggeeft is het voor PSV makkelijk. We krijgen na rust de kans op 1-1. als je die niet maakt wordt het lastig."