PSV-corners zijn levensgevaarlijk, zo blijkt weer eens: 'We oefenen er iedere week op'

EINDHOVEN - PSV heeft dit seizoen een paar heel effectieve wapens: strafschoppen en hoekschoppen. De penalty's van Marco van Ginkel zijn een zekerheidje (acht uit acht). En ook de corners van PSV zijn levensgevaarlijk: Daniel Schwaab en Luuk de Jong scoorden op die manier tegen NAC.

Het doelpunt van Schwaab in de 5-1 zege van PSV kwam overigens niet op zijn naam. Zijn kopbal werd door NAC-speler Sadiq Umar over de doellijn gewerkt.

Het wapen van PSV: corners

Twee van de vijf PSV-goals tegen NAC vielen dus uit een corner. Dat is op zich niet zo raar, want PSV is al het hele seizoen efficiënt uit hoekschoppen. Maar liefst dertien keer scoorden de Eindhovenaren er al uit dit seizoen. "We oefenen altijd een dag voor de wedstrijd vrije trappen en corners. We scoren daar vaak uit, dat is belangrijk voor ons", zegt Schwaab.

"We zitten altijd met een klein groepje spelers en de keeperstrainer samen. We kijken naar de zwaktes van de tegenstander. Als het dan in de wedstrijd klopt, dan is dat mooi."





Prachtig hakje

Schwaab viel tegen NAC verder op met een prachtige tackle, waarmee hij Sadiq Umar al na een paar minuten van scoren afhield. En even leek het erop dat Schwaab zelf nóg een keer zou scoren. Met een hakje, in de lucht, achter z'n standbeen.

Als ie erin had gezeten, was het een juweeltje geweest. Maar helaas verdween de bal in de handen van NAC-keeper Bertrams. "Soms ben je in zo'n situatie en dan probeer je er het beste uit te halen. Als het klopt, dan zou het mooi zijn."

Even onrustig, maar toch ruime zege

Bij NAC vonden ze de uitslag geflatteerd, maar Schwaab vond dat wel meevallen. "Na de 2-1 was het misschien tien minuutjes een beetje onrustig. Toen was het belangrijk dat we de derde en vierde scoorden en toen was de wedstrijd klaar."

Het verschil met Ajax is door de PSV-zege nu tien punten. De Amsterdammers moeten morgen naar Groningen voor een lastige uitwedstrijd. Hoe je het ook wendt of keert: de kans op een PSV-titel is na de wedstrijd tegen NAC weer iets groter geworden. "We moeten doorgaan, hè", zegt Schwaab. "Als we zo doorgaan komt de titel iedere wedstrijd dichterbij."