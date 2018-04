Geen treinen Breda - Tilburg Universiteit na aanrijding bij Rijen

RIJEN - Tussen Breda en Tilburg Universiteit rijden er sinds kwart voor acht zondagochtend geen treinen vanwege een aanrijding bij Rijen.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Er is een traumaheli opgeroepen.

Spoorboekje

De NS houdt er rekening mee dat de treinen rond kwart over elf zondagochtend pas weer volgens het spoorboekje zullen rijden.

Meer informatie volgt.