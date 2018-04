Bierkratjes stelen van studenten, hoe diep kun je zinken?

TILBURG - Een 23-jarige Tilburger is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden vanwege het stelen van acht kratjes met bierflesjes. Hij had die meegenomen uit de tuin van een studentenhuis aan de Langestraat in Tilburg.

Een getuige had de man betrapt met de kratjes onder zijn arm en waarschuwde de politie.

Agenten kwamen de man met de kratjes snel tegen. Hij was erg bezweet en gaf meteen toe dat hij ze gestolen had uit de tuin van een studentenhuis.

Trap en een krukje

Kennelijk was de dief met behulp van een trap en een krukje over de schutting geklommen. Bij de poort van het studentenhuis lagen nog een aantal kapotte bierflesjes. De acht gestolen bierkratjes zijn aan de studenten teruggegeven.