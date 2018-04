'Bezopen' vrachtwagenchauffeur die kantelde op de A67 bij Steensel alweer op vrije voeten

STEENSEL - De dronken Pool die zaterdagochtend kantelde met zijn vrachtwagen op de A67 bij Steensel is vrijgelaten. Dat laat de politie zondagochtend weten. Hij heeft wel een proces-verbaal gekregen omdat hij reed onder invloed. Of hij ook voor de schade moet opdraaien, is niet bekend.

De vrachtwagen kantelde zaterdagochtend rond kwart voor zeven. De truck kwam dwars over de rijbaan te liggen, waardoor de snelweg tot in de middag was afgesloten in de richting van Eindhoven.

Door de afsluiting van de snelweg ontstond er een flinke file. Daarin stonden onder meer mensen die op weg waren naar Eindhoven Airport, om op vakantie te gaan. De politie moest het gestrande verkeer laten omkeren en naar de vorige afrit begeleiden.

'Niet te bevatten'

De bestuurder van de vrachtwagen - die vlees vervoerde - raakte bij het ongeluk lichtgewond, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis.

Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde verontwaardigd op het ongeluk. "Niet te bevatten dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van anderen mensen op het spel zet."