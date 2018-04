100 mensen aan het paasontbijt in de supermarkt: 'Anders had ik alleen thuis gezeten'

BREDA - Een paasontbijt tussen de tandpasta, chips en jam. Het kon zondagochtend bij de Albert Heijn in het Ginneken in Breda. Lange tafels vol met gele tulpen stonden opgesteld in de gangpaden. Het doel van het ontbijt? Mensen in de buurt verbinden.

“Ik vind het echt mooi om te zien dat ouderen die anders alleen thuis hadden gezeten nu hier samen aan het ontbijten zijn,” vertelt Casper Warnier van de winkel. Hij heeft het idee bedacht en hij staat zondag trots te kijken naar zo’n 100 mensen die aan het ontbijt zitten. “We willen echt meer zijn dan een supermarkt alleen.”

Samen is niet alleen

En het idee lijkt inderdaad te werken. “Als ik hier niet was geweest had ik alleen thuis gezeten met een krantje en een eitje,” vertelt een oudere vrouw. “Dan kan ik beter hier naar toe gaan en samen met andere mensen ontbijten.”

“Normaal is het thuis ontbijten met eitjes en paasbrood. Nu zit je met andere mensen aan tafel,” aldus een vrouw. “Of we al contact hebben gemaakt? Nou, ik heb de jam net gevraagd,” vertelt ze lachend. “Dat is een begin, hè!”





Het is natuurlijk ook gewoon marketing, maar dan wel eentje met veel toegevoegde waarde voor de klanten. “We willen ze verrassen,” vertelt Casper.