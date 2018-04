Vrouw die haar hondje in afvalcontainer dumpte zit nog vast

EINDHOVEN - De vrouw die afgelopen week in Endhoven een hondje in een afvalcontainer dumpte, zit nog vast. De politie wil verder niets over het voorval zeggen, dus ook niet wat de 33-jarige Eindhovense tot haar daad dreef. Het hondje werd vrijdag levend en wel uit een vuilniswagen gevist nadat de chauffeur geblaf had gehoord. Het ongevraagde avontuur had voor het beestje ook heel anders kunnen aflopen.

De vrouw had het hondje in een zak gedaan en het vervolgens in een ondergrondse afvalcontainer gegooid, vermoedelijk in het stadsdeel Woensel. Die werd vervolgens leeggemaakt door een vuilniswagen die zijn ronde aan het maken was. Op de mileustraat werd het hondje ontdekt en uit de wagen gered. Het had alleen wat kleine wondjes aan zijn kopje. Na een bezoek aan de dierenarts is het naar dierenopvangcentrum De Doornakker gebracht.

Het hondje was gechipt. Door de informatie die op de chip stond, kwam de politie de eigenares op het spoor. De politie wil niet zeggen of het mogelijk om een verwarde vrouw ging of wat haar zo ver bracht om een levende hond in een afvalcontainer te gooien.

Verontwaardiging

Het verhaal van de vuilnismannen die het hondje vonden, leidde tot veel verontwaardiging op social media. "Hoe harteloos kun je zijn om een lief, onschuldig, trouw maatje te dumpen?", schrijft iemand op de Facebookpagina van Omroep Brabant. Sommige lezers menen dat er iets aan de hand moet zijn met de vrouw: "Misschien had ze wel een psychose. Ooit had ze wel de verantwoordelijkheid om het hondje te laten chippen."

Op de Twitterpagina van de politie Oost-Brabant reageert iemand dat niet het hondje maar de eigenares in het asiel zou moeten worden opgesloten. De politie wil nog niet kwijt waar de vrouw precies van wordt beschuldigd en wanneer ze haar willen laten gaan.